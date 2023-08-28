Депутат Шеремет: поставленные Украине истребители F-16 будут уничтожены

Российские войска уничтожат истребители F-16 в случае их поставок на Украину, следует из заявления депутата Госдумы Михаила Шеремета.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

По его словам, эти самолёты — законная цель для упреждающих сокрушительных атак российской армии. Он также добавил, что Киев не сможет перехватить инициативу в воздушном пространстве, получив F-16.

"Эти истребители будут уничтожены", — отметил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул: мировое сообщество будет наблюдать, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют боевые самолёты.

Ранее военспец Игорь Коротченко сообщил, что Украина получит от Запада до 200 истребителей F-16. По мнению эксперта, эти самолёты нужно в теории рассматривать в качестве возможных носителей тактического ядерного оружия.