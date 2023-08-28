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ОЛ: Разведчики Запада наводят атаки на РФ — надо закрыть море и сбивать

Силовые структуры » Военные новости

Украинские операторы дронов и наводчики ракет для атак территории России используют информацию о радарах и ПВО, полученную от западных партнёров. Об этом сообщило издание Economist.

ОЛ: Разведчики Запада наводят атаки на РФ — надо закрыть море и сбивать
Фото: mil.ru

По данным источников, "алгоритмы" атак украинских БПЛА на территорию России выглядят так — операторы собирают разведданные (часто от западных партнёров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО.

"США и другие союзники делятся развединформацией с Украиной в реальном масштабе времени", — хвалится Киев.

Правда, по данным источника, близкого к разработчикам одной из моделей украинских дронов, только "около 35-40%" дронов долетают до зоны расположения цели.

Отдельно стоит отметить, что "близкий к главнокомандующему Украины" источник рассказал, что на передовой "Россия лишила Украину первоначального преимущества в тактических дронах, которое составляло три к одному".

СМИ уже сообщали: действительно, с февраля 2022 года разведывательная авиация стран НАТО постоянно работает над водами Чёрного моря.

Дроны Global Hawk и MQ-9 Reaper координируют морские, ракетные и воздушные атаки ВСУ и открыто провоцируют ВС РФ. Самолёты Boeing Е-3 Sentry и другие отслеживают и также координируют действия ВСУ.

Чаще всего (в 99% случаев) разведчики находятся в нейтральных водах и поэтому ПВО и ВКС РФ не имеют законного права (пока) их сбивать.

Исключение — заход американского "Жнеца" к Севастополю, после которого (из-за встречи с "Сушками" и их керосином) он упал в море и был поднят для изучения ВПК РФ.

"Учитывая обстановку и складывающиеся обстоятельства, минобороны у западных, южных берегов Крыма и Керченского пролива уже давно следовало бы объявить опасными для воздухоплавания соответствующие районы", — предлагает автор популярного военно-аналитического проекта "Оперативная линия".

"Причём эти районы должны быть в пределах дальности действия имеющихся в тех краях средств ПВО с формулировкой "из-за проводимых учебных ракетных стрельб", с длительностью действия примерно "неделя", чтобы не вызывать подозрений, и бессрочной её пролонгацией неделей за неделей", — рассказал эксперт.

"Проще говоря, закрыть море и сбивать всё, что сунется разведывать и наводить", — добавляют специалисты.

"Тогда и истребителей придётся меньше к непрошеным гостям поднимать, и роковые случайности с ними могут там произойти, из-за которых их хозяева в следующий раз много раз подумают, чтобы в районы те соваться", — заключил автор.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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