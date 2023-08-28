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Колумнист WP Игнатиус: Киев перебросил войска с восточного на южное направление

0:52
Силовые структуры

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебросило ряд подразделений с востока на южное направление. Об этом сообщает The Washington Post.

Колумнист WP Игнатиус: Киев перебросил войска с восточного на южное направление
Фото: CreativeCommons

По словам колумниста Дэвида Игнатиуса, в начале наступательной операции Киев пытался уделять одинаковое внимание трём направлениям, не желая концентрироваться только на юге. Как напомнил автор, ВСУ планировали прорваться в Запорожской области для выхода к Азовскому морю.

"Сообщается, что Украина наконец отреагировала переброской некоторых подразделений на юг из Артёмовска и других районов на востоке", — отметил журналист.

Ранее западные инструкторы признали, что Киеву не удалось достичь существенных успехов в ходе контрнаступления из-за сложного рельефа местности и активных действий российских войск.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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