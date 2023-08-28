Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранные наёмники не в состоянии вернуть утраченные позиции на территории Харьковской области.
По словам руководителя администрации региона Виталия Ганчева, ВСУ не останавливают попытки вновь установить контроль над позициями. Он также сообщил о продолжении ожесточённых боёв в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка.
"Ничего там у них не получается", — подчеркнул Ганчев в эфире "России 24".
Как пояснил глава администрации, ВС России оказывают активное сопротивление украинским войскам.
Ранее бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о начале отступления ВСУ под Харьковом из-за продвижения российской армии.
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