Ганчев: у подразделений ВСУ не получается вернуть позиции в Харьковской области

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранные наёмники не в состоянии вернуть утраченные позиции на территории Харьковской области.

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По словам руководителя администрации региона Виталия Ганчева, ВСУ не останавливают попытки вновь установить контроль над позициями. Он также сообщил о продолжении ожесточённых боёв в районе населённых пунктов Синьковка и Петропавловка.

"Ничего там у них не получается", — подчеркнул Ганчев в эфире "России 24".

Как пояснил глава администрации, ВС России оказывают активное сопротивление украинским войскам.

Ранее бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о начале отступления ВСУ под Харьковом из-за продвижения российской армии.