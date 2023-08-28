Кнутов заявил, что атакой БПЛА на Люберцы ВСУ готовятся к массированному удару по Москве

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

28 августа в Московской области был обнаружен и уничтожен ещё один беспилотник ВСУ. Инцидент произошёл в Люберцах. Военный аналитик Юрий Кнутов рассказал о причинах изменения курса украинского дрона в этот раз. В этот раз ВСУ попытались атаковать российскую столицу с юго-востока.

Фото: "Moscow-City. Night" by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

"Это значит, что Украина пытается изучить систему противовоздушной обороны Москвы и найти слабые места", — поделился эксперт в беседе с "МК".

По мнению эксперта, далее Киев нанесёт и массированный удар по столице с помощью беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим он недавние действия ВСУ назвал "прощупыванием" российской ПВО.