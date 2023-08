Как сообщал журнал Forbs, Россия бросила в бой последний резерв, чтобы сдержать натиск украинской армии в Запорожской области. Политолог, военный волонтёр, автор telegram-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов не исключил, что опубликованная информация может выступать информационным оружием противника. В беседе с Pravda.Ru специалист прокомментировал обстановку на фронтах и рассказал, что даёт преимущество армии РФ.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.