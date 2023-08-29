Политолог Алексей Живов назвал четыре вида целей российской армии на Украине

Как сообщал журнал Forbs, Россия бросила в бой последний резерв, чтобы сдержать натиск украинской армии в Запорожской области. Политолог, военный волонтёр, автор telegram-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов не исключил, что опубликованная информация может выступать информационным оружием противника. В беседе с Pravda.Ru специалист прокомментировал обстановку на фронтах и рассказал, что даёт преимущество армии РФ.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Эксперт отметил, что российские генералы хорошо понимают соотношение сил, уже израсходованных украинской армией и ещё остающихся в резерве. С учётом имеющихся ресурсов у ВСУ войскам ВС РФ предстоит тяжёлая боевая работа. Живов считает, что следует поднять вопрос проведения ротации.

Политолог подчеркнул, что в Запорожской области сражаются лучшие кадровые части России: десантники, морпехи, специальные подразделения, некоторые мобилизованные военные. Они отличаются высоким боевым духом, профессионализмом.

"Есть у нас определённые недостатки, связанные с большей дальностью вражеской артиллерии и недостатком тактических и оперативных разведсредств. У противника в этом плане есть преимущество. Плюс он абсолютно как не в себя использует современные кассетные боеприпасы, которые тоже наносят большой урон", — поделился Живов.

Тем не менее ВС РФ располагают огромным количеством противотанковых средств. У российской армии имеются два или три эшелона обороны, а также резерв, который она может подтянуть в случае необходимости.

"Наша армия уже воюет давно, она уже многому научилась, в том числе научилась бороться с дефицитом различных военных средств, которые противник, как мы знаем, получает от Америки", — рассказал Живов.

ВСУ продолжают бить по нескольким направлениям (диверсии в южных регионах РФ, Артёмовск, Угледар, Соледар, стык ДНР, Запорожская область, Работино, Херсонская область). Однако нигде противник не смог добиться серьёзного результата. Это можно считать большим успехом ВС РФ, отметил Живов.

Почти каждую ночь армия РФ наносит удары по территории Украины. Живов назвал четыре вида целей российских войск.

"Первая — это портовая инфраструктура Николаева, Одессы, Очакова, Рени, Измаила. Вторая — это предприятия оборонного комплекса, на которых собирается и ремонтируется военная техника. Тетья — склады с оружием. Но есть четвёртая — это уже колонны на марше и перед развёртыванием на марше в зоне боевых действий", — рассказал Живов.