Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губернатор Богомаз: в Брянске горит административное здание после падения БПЛА
Житель Тюмени пытался задушить свою жену на фоне ревности
Назван иностранный город, который заполонили русские
AFP: солдаты Габона объявили о роспуске институтов власти, в столице слышна стрельба
МВД России подготовило перечень признаков непригодности загранпаспорта
Боец "Шор": ВСУ шантажируют гражданских заложниками и заставляют шпионить
Почти половина опрошенных россиян делали ремонт в съемном жилье
В Казахстане вступил в силу закон о регулировании движения электросамокатов
Спортсменка Худайбердиева: 16-летняя Алина Горбачёва не знала, к кому обратиться

Бунечко: в Житомирской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры

Силовые структуры

В Житомирской области после взрывов загорелся инфраструктурный объект, следует из заявления руководителя военной администрации региона Виталия Бунечко.

Бунечко: в Житомирской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры
Фото: CreativeCommons

Он пояснил в Telegram-канале, что пожар, возникший в результате атаки, удалось локализовать. При этом в областной военной администрации (ОВА) не рассказали, о каком именно объекте идёт речь.

30 августа во всех украинских регионах объявляли воздушную тревогу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил данные о взрывах в украинской столице и Киевской области. По его словам, в одном из административных зданий в Киеве начался пожар. К месту возгорания выехали спасатели, уточнил градоначальник.

Помимо этого, взрывы были слышны в Черкасской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
"Мы вас похороним. Будете искать смерти": Медведев объявил войну НАТО за Крым
"Мы вас похороним. Будете искать смерти": Медведев объявил войну НАТО за Крым
Последние материалы
МВД России подготовило перечень признаков непригодности загранпаспорта
Боец "Шор": ВСУ шантажируют гражданских заложниками и заставляют шпионить
Почти половина опрошенных россиян делали ремонт в съемном жилье
В Казахстане вступил в силу закон о регулировании движения электросамокатов
Спортсменка Худайбердиева: 16-летняя Алина Горбачёва не знала, к кому обратиться
Wall Street Journal: украинские элитные снайперы высоко оценили русских коллег
Следователи закрыли дело о смерти учительницы в аварии под Екатеринбургом
Число частных компаний в сфере образования России выросло на 37,3%
Столичные аэропорты снова работают в штатном режиме
Бывший агент ЦРУ Джонсон: спонсирование военного бюджета РФ сэкономило бы США деньги
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников