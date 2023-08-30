Бунечко: в Житомирской области после взрывов загорелся объект инфраструктуры

В Житомирской области после взрывов загорелся инфраструктурный объект, следует из заявления руководителя военной администрации региона Виталия Бунечко.

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Он пояснил в Telegram-канале, что пожар, возникший в результате атаки, удалось локализовать. При этом в областной военной администрации (ОВА) не рассказали, о каком именно объекте идёт речь.

30 августа во всех украинских регионах объявляли воздушную тревогу.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил данные о взрывах в украинской столице и Киевской области. По его словам, в одном из административных зданий в Киеве начался пожар. К месту возгорания выехали спасатели, уточнил градоначальник.

Помимо этого, взрывы были слышны в Черкасской области.