В Киеве и Киевской области прозвучали несколько взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил эти данные.
Как сообщает "Страна.ua", незадолго до взрывов в сторону Киева были направлены ракеты. Отмечается, что киевлян призвали спуститься в укрытия. Сведения о первых взрывах появились примерно в 08:00.
"Новые взрывы слышны в Киеве и в области. В военной администрации говорят о работе ПВО", — сказано в Telegram-канале издания.
Утром 30 августа взрывы также прогремели в Черкасской области.
28 августа воздушную тревогу объявляли в Кривом Роге Днепропетровской области. В понедельник в городе раздавались звуки взрывов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.