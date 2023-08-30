Утром 30 августа в Киеве и области прогремели взрывы

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве и Киевской области прозвучали несколько взрывов. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил эти данные.

Фото: CreativeCommons

Как сообщает "Страна.ua", незадолго до взрывов в сторону Киева были направлены ракеты. Отмечается, что киевлян призвали спуститься в укрытия. Сведения о первых взрывах появились примерно в 08:00.

"Новые взрывы слышны в Киеве и в области. В военной администрации говорят о работе ПВО", — сказано в Telegram-канале издания.

Утром 30 августа взрывы также прогремели в Черкасской области.

28 августа воздушную тревогу объявляли в Кривом Роге Днепропетровской области. В понедельник в городе раздавались звуки взрывов.