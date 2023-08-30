Ларри Джонсон: прямое участие НАТО в конфликте не поможет ВСУ захватить Крым

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Даже если НАТО напрямую вмешается в конфликт, Украине не удастся установить контроль над Крымом. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: openverse.org

По его словам, Крым — это очень важный регион для России, поэтому власти РФ будут рассматривать любую угрозу захвата полуострова в качестве реальной.

Он добавил, что средства противовоздушной обороны ВС РФ защитят объекты в Крыму от современного западного оружия, например, от реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Даже если бы все страны НАТО вмешались прямо сейчас, они бы его не захватили", — подчеркнул Джонсон в эфире Judging Freedom, оценивая планы Киева, связанные с Крымом.

Ранее экс-аналитик ЦРУ допустил вероятность военного переворота на Украине, в результате которого действующий президент страны Владимир Зеленский покинет свою должность. Как пояснил эксперт, многие солдаты ВСУ недовольны решениями своего правительства.