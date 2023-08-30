Технические возможности украинской армии растут, безопасных мест в европейской части РФ вскоре не будет, считает военный корреспондент Александр Коц.
Комментируя ночные атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские регионы, он отметил, что основной удар пришёлся по Пскову, находящемуся рядом с украинской границей. Как напомнил военкор, беспилотники также пытались атаковать объекты в Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской областях и на территории Севастополя.
"С учётом растущих технических возможностей Украины безопасных мест в европейской части России скоро не останется", — подчеркнул Коц в Telegram-канале.
Помимо этого, он обратил внимание на существование агентурной сети украинских спецслужб в РФ. По его словам, эти факты нельзя игнорировать при организации безопасности на военных и стратегических объектах России.
В ночь на 30 августа беспилотники ВСУ атаковали аэродром в Псковской области. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Российские средства ПВО отреагировали на нападение дронов.
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