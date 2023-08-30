Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России скоро не останется

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Технические возможности украинской армии растут, безопасных мест в европейской части РФ вскоре не будет, считает военный корреспондент Александр Коц.

Фото: CreativeCommons

Комментируя ночные атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские регионы, он отметил, что основной удар пришёлся по Пскову, находящемуся рядом с украинской границей. Как напомнил военкор, беспилотники также пытались атаковать объекты в Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской областях и на территории Севастополя.

"С учётом растущих технических возможностей Украины безопасных мест в европейской части России скоро не останется", — подчеркнул Коц в Telegram-канале.

Помимо этого, он обратил внимание на существование агентурной сети украинских спецслужб в РФ. По его словам, эти факты нельзя игнорировать при организации безопасности на военных и стратегических объектах России.

В ночь на 30 августа беспилотники ВСУ атаковали аэродром в Псковской области. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Российские средства ПВО отреагировали на нападение дронов.