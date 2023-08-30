Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Офицеры США и НАТО гибнут странными смертями по всему миру
Александр Маршал заявил, что Владимир Зеленский изменился из-за влиятельных людей
Камера домофона сняла метеор в небе над Иркутской областью
Телеведущая Виктория Боня пожаловалась на обездвиженные губы после пластики
Ракета ВСУ ударила по многоквартирному дому в Донецке, повреждено девять этажей
Певица Юлия Михальчик рассказала об отношении к пластическим операциям
Сваха Роза Сябитова рассказала, что Ивлеева участвовала в реалити-шоу ради мести
Ларри Джонсон: прямое участие НАТО в конфликте не поможет ВСУ захватить Крым
В Челябинске из-за выпадения половины месячной нормы осадков затопило улицы

Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России скоро не останется

1:14
Силовые структуры

Технические возможности украинской армии растут, безопасных мест в европейской части РФ вскоре не будет, считает военный корреспондент Александр Коц.

Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России скоро не останется
Фото: CreativeCommons

Комментируя ночные атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на российские регионы, он отметил, что основной удар пришёлся по Пскову, находящемуся рядом с украинской границей. Как напомнил военкор, беспилотники также пытались атаковать объекты в Брянской, Калужской, Рязанской, Орловской областях и на территории Севастополя.

"С учётом растущих технических возможностей Украины безопасных мест в европейской части России скоро не останется", — подчеркнул Коц в Telegram-канале.

Помимо этого, он обратил внимание на существование агентурной сети украинских спецслужб в РФ. По его словам, эти факты нельзя игнорировать при организации безопасности на военных и стратегических объектах России.

В ночь на 30 августа беспилотники ВСУ атаковали аэродром в Псковской области. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Российские средства ПВО отреагировали на нападение дронов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Убийство или отравление: отец школьницы из Каменска-Уральского просит о помощи
Последние материалы
Военкор Коц: безопасных мест в европейской части России скоро не останется
Сваха Роза Сябитова рассказала, что Ивлеева участвовала в реалити-шоу ради мести
Ларри Джонсон: прямое участие НАТО в конфликте не поможет ВСУ захватить Крым
В Челябинске из-за выпадения половины месячной нормы осадков затопило улицы
Актриса Дарья Мороз в эффектном образе появилась на презентации онлайн-кинотеатра
Турецкая компания начала производство комплектующих для "АвтоВАЗа" в Татарстане
Ходаковский: ВСУ сменили тактику и решили активизироваться
ТАСС: ночью рядом с аэропортом Жуляны в Киеве прозвучали сильные взрывы
Ищенко: принимать в НАТО контролируемые Киевом территории никто не собирается
Обозреватель Telegraph Кемп: ЕС слишком эгоистичен, чтобы принять к себе Украину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников