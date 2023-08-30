В Минобороны сообщили о нанесении удара по центрам управления и разведки ВСУ

Российские военные нанесли удар по украинским центрам управления и разведки. Об этом проинформировали представители Минобороны РФ.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

"Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что все запланированные цели противника поражены.

Также в Минобороны добавили, что российскими венными за минувшие сутки было отбито девять атак украинских войск возле Работино и Вербового.

Помимо этого в ведомстве сообщили о значительных потерях ВСУ на южно-донецком направлении, которые составили до 120 бойцов за одни сутки.