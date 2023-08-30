Российские военные нанесли удар по украинским центрам управления и разведки. Об этом проинформировали представители Минобороны РФ.
"Ночью 30 августа Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки противника", — сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что все запланированные цели противника поражены.
Также в Минобороны добавили, что российскими венными за минувшие сутки было отбито девять атак украинских войск возле Работино и Вербового.
Помимо этого в ведомстве сообщили о значительных потерях ВСУ на южно-донецком направлении, которые составили до 120 бойцов за одни сутки.
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