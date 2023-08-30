Минобороны: возле острова Змеиный российский Су-30 уничтожил катер ВСУ с экипажем

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинский быстроходный катер вместе с экипажем был ликвидирован российским истребителем Су-30 в Чёрном море, к востоку от острова Змеиный. Об этом доложили представители Минобороны РФ.

Фото: wikimedia.org

"Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", — рассказали в Минобороны.

Также ранее стало известно об уничтожении в Чёрном море четырёх украинских военных катеров, на которых находились десантные группы ВСУ, состоящие не менее чем из 50 человек. Инцидент произошёл 30 августа около 00.00 мск, катера с десантом были ликвидированы самолётом морской авиации Черноморского флота.