Украинский быстроходный катер вместе с экипажем был ликвидирован российским истребителем Су-30 в Чёрном море, к востоку от острова Змеиный. Об этом доложили представители Минобороны РФ.
"Тридцатого августа 2023 года восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", — рассказали в Минобороны.
Также ранее стало известно об уничтожении в Чёрном море четырёх украинских военных катеров, на которых находились десантные группы ВСУ, состоящие не менее чем из 50 человек. Инцидент произошёл 30 августа около 00.00 мск, катера с десантом были ликвидированы самолётом морской авиации Черноморского флота.
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