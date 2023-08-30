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Ценой жизни казаки сдерживают натиск "вооруженной до зубов" 82-й бригады ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

При выполнении боевых задач на Запорожском направлении, куда брошена элитная 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, пал смертью храбрых 23-летний казак добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11).

Ценой жизни казаки сдерживают натиск "вооруженной до зубов" 82-й бригады ВСУ
Фото: Личный архив Константина Долинского

В тяжёлых сражениях, на передовой Константин Долинский не раз прикрывал спины своих сослуживцев. Спасая жизни, из-под тяжелого артиллерийского обстрела эвакуировал раненых товарищей. За три дня до своей гибели он помог пострадавшему бойцу, профессионально и грамотно оказав медицинскую помощь.

— Константину и еще троим молодым бойцам предложили немного подучиться и получить больше опыта в воинской части, к которой придан наш отряд. Но еще вчерашний юноша подошел ко мне и уже как настоящий мужчина, без тени сомнений, попросил отправить его на передовую, — вспоминает заместитель командира "Кубани" (БАРС-11) с позывным "Набат".

По его словам, в расположение казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11) Константин Долинский попал 28 июля. И на второй день выдвинулся на передовую.

— 20 августа 2023 года Константин и еще семеро добровольцев отражали атаку 60 пехотинцев противника. Молодые казаки тактически грамотно заняли оборону. 8 обычных мальчишек дали огневой отпор и обратили знаменитую дивизию противника, прошедшую подготовку в странах Запада, в отступление, — сообщил заместитель командира казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-11). — В этом и есть неудержимый казачий дух! Его не сломить. Можно уничтожить лишь физически…

Так и случилось с Константином Долинским — добровольцем из Приозерска Республики Казахстан. Вражеский БПЛА определил точные координаты его месторасположения. После чего начался тяжелейший артиллерийский обстрел с применением запрещенных международной конвенцией кассетных боеприпасов.

В результате множественных ранений, несовместимых с жизнью, молодой казак погиб, самоотверженно защищая Родину.

Константин Долинский представлен к ордену Мужества посмертно.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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