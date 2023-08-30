Guardian показала момент мощного ночного ракетного удара по цели в Киеве

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В Telegram-каналах появилось видео мощного российского удара по Киеву в ночь на 30 августа. Момент прилёта ракеты показала британская The Guardian.

Видео ночного удара по Киеву 30 августа

На кадрах зафиксирован мощный взрыв и пожар после прилёта по объектам в столице Украины. Отмечается также, что ударов было несколько.

Добавим, сегодняшняя ночная атака ВС РФ вызвала панику. Как заявили в городской военной администрации, такого мощного нападения Киев не переживал с весны.

В столицу прилетели несколько десятков крылатых ракет и полтора десятка беспилотников. Пожарные расчёты занимались тушением огня в центре всю ночь.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, как натовские спутники проложили украинским дронам путь к Пскову.