В Telegram-каналах появилось видео мощного российского удара по Киеву в ночь на 30 августа. Момент прилёта ракеты показала британская The Guardian.
На кадрах зафиксирован мощный взрыв и пожар после прилёта по объектам в столице Украины. Отмечается также, что ударов было несколько.
Добавим, сегодняшняя ночная атака ВС РФ вызвала панику. Как заявили в городской военной администрации, такого мощного нападения Киев не переживал с весны.
В столицу прилетели несколько десятков крылатых ракет и полтора десятка беспилотников. Пожарные расчёты занимались тушением огня в центре всю ночь.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков объяснил, как натовские спутники проложили украинским дронам путь к Пскову.
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