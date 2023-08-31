Военный эксперт Матюшин: всю неделю Киев будет атаковать школы и больницы в ДНР

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киевский режим приложит все усилия, чтобы сорвать выборы в ДНР, которые пройдут в республике с 31 августа по 7 сентября, заявил военный эксперт, ветеран войны в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.

Фото: Openverse

Он уверен, что украинские войска будут отчаянно обстреливать все избирательные участки и нападать на выездные комиссии.

"Есть риск, что удары будут наносить по местам, где будут оборудованы избирательные участки. В первую очередь это школы, больницы, административные здания", — добавил он в интервью URA.RU.

Матюшин предположил, что Киев активизирует своих "спящих агентов", которым поставят задачу координировать обстрелы или проводить диверсии на выездных избирательных пунктах.