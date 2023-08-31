Киевский режим приложит все усилия, чтобы сорвать выборы в ДНР, которые пройдут в республике с 31 августа по 7 сентября, заявил военный эксперт, ветеран войны в Донбассе с 2014 года Александр Матюшин.
Он уверен, что украинские войска будут отчаянно обстреливать все избирательные участки и нападать на выездные комиссии.
"Есть риск, что удары будут наносить по местам, где будут оборудованы избирательные участки. В первую очередь это школы, больницы, административные здания", — добавил он в интервью URA.RU.
Матюшин предположил, что Киев активизирует своих "спящих агентов", которым поставят задачу координировать обстрелы или проводить диверсии на выездных избирательных пунктах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.