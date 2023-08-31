Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.
Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, со ссылкой на Офис Генпрокурора, вертолёты Ми-8 после столконовения в небе над ДНР уничтожены.
В ведомстве рассказали, что 6 военнослужащих погибли. Инцидент будут расследовать по статье "Нарушения правил полетов или подготовки к ним".
Ранее спикер армии Украины Илья Евлаш рассказал, что шесть пилотов ВСУ погибли из-за истребителя Су-35 ВС РФ.
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