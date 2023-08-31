Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Романов: розовые пятна на коже могут указывать на развитие онкологии
В Московской области убит экс-депутат Народного Собрания Дагестана Ахмед Гамзаев
Pais: в Испании открыто вербуют наёмников для ВСУ, обещая подготовку за пять дней
Фильм "Барби" не покажут в России без разрешения правообладателя
Захарова об отставке Бена Уоллеса: "Агент 006 бесславно покинул поле боя"
Представитель Пугачёвой отреагировала на новость о судебном иске против Примадонны
Около 20 тонн контрафактной одежды и обуви самарская таможня обнаружила под Оренбургом
Мария Захарова заявила, что Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство
Филиал Shell в ОАЭ заключает сделку с Oman LNG на поставку сжиженного природного газа

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены

Силовые структуры

Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью. 

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
Фото: mil.ru

Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, со ссылкой на Офис Генпрокурора, вертолёты Ми-8 после столконовения в небе над ДНР уничтожены.

В ведомстве рассказали, что 6 военнослужащих погибли. Инцидент будут расследовать по статье "Нарушения правил полетов или подготовки к ним".

Ранее спикер армии Украины Илья Евлаш рассказал, что шесть пилотов ВСУ погибли из-за истребителя Су-35 ВС РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Последние материалы
Представитель Пугачёвой отреагировала на новость о судебном иске против Примадонны
Около 20 тонн контрафактной одежды и обуви самарская таможня обнаружила под Оренбургом
Мария Захарова заявила, что Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство
Филиал Shell в ОАЭ заключает сделку с Oman LNG на поставку сжиженного природного газа
Грант Шаппс возглавит Минобороны Британии после ухода Уоллеса в отставку
Рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в Томской области: рекомендации для предотвращения
Эксперты поделились секретами для крепкого сна
В Карелии начальник придумал премии сотруднику и сам забирал их
В Таиланде хотят упростить условия пребывания россиян в стране
В Германии россиян не пустили в самолёт из-за гражданства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников