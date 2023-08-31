Киев должен будет пойти на территориальные уступки в пользу РФ, чтобы поспособствовать урегулированию конфликтной ситуации, сообщает Lidovky.
По словам обозревателя издания Яна Махачека, в случае достижения кульминации контрнаступления ВСУ в конце августа — начале сентября, скорее всего, произойдёт заморозка конфликта.
Он добавил, что впоследствии Киеву придётся в формальном или неформальном порядке отказаться от четырёх регионов, перешедших в состав Российской Федерации.
Как пояснил журналист, Украина обменяет эти территории на гарантии безопасности от Вашингтона.
Кроме того, Махачек отметил, что украинская армия не переломит обстановку в зоне конфликта в свою пользу даже с помощью истребителей F-16 и дальнобойных ракет типа ATACMS. Российские средства противовоздушной обороны и авиация отличаются высокой эффективностью, уточнил обозреватель.
Он считает, что заморозка боевых действий приведёт к снижению напряжённости в отношениях с Москвой и формированию новой архитектуры европейской безопасности. По мнению Махачека, Белый дом при таком сценарии сфокусируется на Тихоокеанском регионе.
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