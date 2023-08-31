У ВС РФ есть не так много времени, чтобы "поймать" Киев и перейти в контрнаступление. А там наступит распутица, и к весне ВСУ подготовят новые резервы для наступления.
Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Борзенко.
"У нас определённый временной резерв — полтора месяца. Это сентябрь, половина октября — до тех пор, пока не начнется опять жижа и уйдет "зелёнка", воевать будет крайне сложно. Временная фаза до следующей весны, как планируют ВСУ — время для последующей большой атаки и наступления, они успеют подготовиться", — в эфире "Радио Комсомольская правда" отметил аналитик.
По его словам, технику им даст Запад: ракеты с большим радиусом действия, боеприпасы с ураном и так далее. Те добровольцы, которые собраны по всей Украине и поставлены под ружье, сейчас мало что могут, но с осени до весны они успеют подготовить их, подытожил Борзенко.
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