Борзенко: "У России есть всего полтора месяца для контрнаступления"

У ВС РФ есть не так много времени, чтобы "поймать" Киев и перейти в контрнаступление. А там наступит распутица, и к весне ВСУ подготовят новые резервы для наступления.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил военный корреспондент Алексей Борзенко.

"У нас определённый временной резерв — полтора месяца. Это сентябрь, половина октября — до тех пор, пока не начнется опять жижа и уйдет "зелёнка", воевать будет крайне сложно. Временная фаза до следующей весны, как планируют ВСУ — время для последующей большой атаки и наступления, они успеют подготовиться", — в эфире "Радио Комсомольская правда" отметил аналитик.

По его словам, технику им даст Запад: ракеты с большим радиусом действия, боеприпасы с ураном и так далее. Те добровольцы, которые собраны по всей Украине и поставлены под ружье, сейчас мало что могут, но с осени до весны они успеют подготовить их, подытожил Борзенко.