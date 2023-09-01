Politico: первые десять танков Abrams поставят на Украину в середине сентября

На Украину в середине сентября будут поставлены первые 10 танков Abrams производства США. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на Пентагон.

Фото: openverse.org

Представитель Минобороны США на условиях анонимности подтвердил данные о поставках и выразил надежду на то, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) благодаря американской тяжёлой технике получат преимущество на поле боя во время "изнурительного" контрнаступления.

"Украина должна получить первые 10 из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября", — сказал собеседник издания.

Источник добавил, что все 10 танков пока остаются на территории ФРГ. Их отремонтируют, а только потом подготовят к поставке, уточнил представитель Пентагона. Газета также отмечает, что украинские военные завершили курс по использованию танков Abrams.

Ранее бывший спецпомощник главнокомандующего украинскими войсками Дэн Райс призвал ВСУ использовать советские танки вместо западных, поскольку они способны проходить трудную местность.