Российский ракетный удар уничтожил штаб ВСУ во время совещания командиров украинских подразделений, сообщил военкор Андрей Руденко.
Репортёр также опубликовал видеоподтверждение атаки, снятое с разведывательного беспилотника.
"ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по зданию, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ", — подписал ролик Руденко.
Он уточнил, что успешная ракетная атака была проведена возле населённого пункта Красноармейск.
Ранее военный эксперт рассказал, что украинские власти привлекли значительные силы, в том числе гражданские, к возведению линии обороны под Харьковом.
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