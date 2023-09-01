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Руденко: ракетный удар "Искандерами" уничтожил штаб с руководящим составом ВСУ

Силовые структуры

Российский ракетный удар уничтожил штаб ВСУ во время совещания командиров украинских подразделений, сообщил военкор Андрей Руденко.

Репортёр также опубликовал видеоподтверждение атаки, снятое с разведывательного беспилотника.

"ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по зданию, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ", — подписал ролик Руденко.

Он уточнил, что успешная ракетная атака была проведена возле населённого пункта Красноармейск.

Ранее военный эксперт рассказал, что украинские власти привлекли значительные силы, в том числе гражданские, к возведению линии обороны под Харьковом.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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