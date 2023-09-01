Руденко: ракетный удар "Искандерами" уничтожил штаб с руководящим составом ВСУ

Российский ракетный удар уничтожил штаб ВСУ во время совещания командиров украинских подразделений, сообщил военкор Андрей Руденко.

Репортёр также опубликовал видеоподтверждение атаки, снятое с разведывательного беспилотника.

"ВС РФ нанесли удар двумя ракетами "Искандер" по зданию, в котором проходило совещание руководящего состава ВСУ", — подписал ролик Руденко.

Он уточнил, что успешная ракетная атака была проведена возле населённого пункта Красноармейск.

Ранее военный эксперт рассказал, что украинские власти привлекли значительные силы, в том числе гражданские, к возведению линии обороны под Харьковом.