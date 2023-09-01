Минобороны: украинских военных заставляют пешком проходить российские минные поля

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование отправляет своих военных на смертельно опасные операции. В частности, бойцов ВСУ заставляют пешком преодолевать российские минные поля, не обеспечивая им никакую защиту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: CreativeCommons

"Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", — рассказали представители ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что украинское командование заставляет своих военных форсировать Днепр, однако последние отказываются это делать, понимая, что в этом случае их ждёт верная гибель. Об этом рассказали сами пленные украинские солдаты.