Украинское командование отправляет своих военных на смертельно опасные операции. В частности, бойцов ВСУ заставляют пешком преодолевать российские минные поля, не обеспечивая им никакую защиту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в "мясные" штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск", — рассказали представители ведомства.
Также в Минобороны сообщили, что украинское командование заставляет своих военных форсировать Днепр, однако последние отказываются это делать, понимая, что в этом случае их ждёт верная гибель. Об этом рассказали сами пленные украинские солдаты.
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