Обстановка в акватории Чёрного моря теперь постоянно контролируется российским черноморским флотом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Представители оборонного ведомства уточнили, что постоянный контроль обстановки в акватории ведётся на предмет обнаружения признаков всех видов разведки.
Именно включённый режим постоянного контроля помог предотвратить высадку украинского десанта на берег Крыма 29-30 августа, рассказали в Минобороны. Тогда российские самолёты ликвидировали четыре украинских военных катера вместе с экипажем, общей численностью не менее 50 бойцов.
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