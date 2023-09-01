Минобороны: Черноморский флот РФ начал постоянный мониторинг обстановки в акватории

Обстановка в акватории Чёрного моря теперь постоянно контролируется российским черноморским флотом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: "Russian cruiser Marshal Ustinov - 15 November 2018" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Представители оборонного ведомства уточнили, что постоянный контроль обстановки в акватории ведётся на предмет обнаружения признаков всех видов разведки.

Именно включённый режим постоянного контроля помог предотвратить высадку украинского десанта на берег Крыма 29-30 августа, рассказали в Минобороны. Тогда российские самолёты ликвидировали четыре украинских военных катера вместе с экипажем, общей численностью не менее 50 бойцов.