Украинским националистам на Запорожском фронте приказано не брать в плен десантников ВДВ РФ.
Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Во время штурма позиций в районе Работино были уничтожены две группы противника. При обыске было найдено боевое распоряжение. В тексте прямо говорится "десантников приказано в плен не брать, а сдавшихся расстреливать на месте", — отмечает ведущий Первого канала.
В документе также сказано о приказе военнослужащим ВСУ не употреблять наркотические средства и спиртные напитки.
Как же теперь украинские нацисты теперь будут ходить в "мясные штурмы" без фирменных препаратов президента Зеленского, подытожил Осташко.
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