ВСУ на Запорожском фронте приказали не брать в плен русских десантников

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинским националистам на Запорожском фронте приказано не брать в плен десантников ВДВ РФ.

Фото: Telegram-канал Руслана Осташко

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Во время штурма позиций в районе Работино были уничтожены две группы противника. При обыске было найдено боевое распоряжение. В тексте прямо говорится "десантников приказано в плен не брать, а сдавшихся расстреливать на месте", — отмечает ведущий Первого канала.

В документе также сказано о приказе военнослужащим ВСУ не употреблять наркотические средства и спиртные напитки.

Как же теперь украинские нацисты теперь будут ходить в "мясные штурмы" без фирменных препаратов президента Зеленского, подытожил Осташко.