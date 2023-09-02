Константинов: все попытки десанта ВСУ высадиться в Крыму — дешёвые пиар-акции

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Десантные катера с украинскими подразделениями пытаются пробиться к Крыму ради красивой картинки, они не несут настоящей угрозы, заверил глава парламента республики Владимир Константинов.

Фото: Openverse

"Их действия являются ничего не значащими демонстрациями, дешевыми пиар-акциями. То, что в ходе таких бесполезных вылазок они потеряют людей, им абсолютно безразлично", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Ранее в российскому оборонном ведомстве сообщили об уничтожении самолетами Черноморского флота четырёх катеров с десантом ВСУ.

Константинов уверен, что подобная судьба ждёт всех украинских террористов, которые решаться напасть на полуостров.

Накануне американский военный эксперт заявил, что это если Киев не сядет за стол переговоров, ВС России дойдут до украинской столицы, освободят Одессу и двинутся дальше на Запад.