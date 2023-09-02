Украинские военнослужащие пожаловались журналистам из США на новую тактику Вооруженных сил РФ, которая мешает освобождать проходы в минных полях.
Русские засыпают заминированные площади неким "горючим веществом", пояснил солдат ВСУ.
"Как только украинцы приступаютт к расчистке проема, русские бросаютт гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — цитирует украинского военного The New York Times.
Прорвать оборону ВС РФ по дорогам также не получается, добавил он. Все трассы находятся под контролем беспилотников, а по обочинам стоят бетонные бункеры с пулемётчиками, которые готовы уничтожить любые наступающие подразделения.
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