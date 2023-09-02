Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Guardian: новый план Запада по Украине предполагает отказ от Крыма в обмен на членство в НАТО
Британские ученые утверждают, что раскрыли тайну Бермудского треугольника
Дмитрий Медведев: не стоит предаваться грёзам о мире с Западом
Express: овёс, авокадо и фасоль на завтрак очистят кровь
Полянский заявил, что есть угроза прямого столкновения НАТО и России
Константинов: все попытки десанта ВСУ высадиться в Крыму — дешёвые пиар-акции
В Башкирии глава сельсовета сдал в металлолом рельсы, которые были вещдоками в уголовном деле
NS: "умственная прогулка" позволяет качественно и надолго запоминать что угодно
Отец покончивших с собой близняшек из Омска допустил причастность их мужей к трагедии

NYT: новая тактика ВС России делает минные поля в зоне СВО более смертоносными

Силовые структуры

Украинские военнослужащие пожаловались журналистам из США на новую тактику Вооруженных сил РФ, которая мешает освобождать проходы в минных полях.

NYT: новая тактика ВС России делает минные поля в зоне СВО более смертоносными
Фото: Openverse

Русские засыпают заминированные площади неким "горючим веществом", пояснил солдат ВСУ.

"Как только украинцы приступаютт к расчистке проема, русские бросаютт гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — цитирует украинского военного The New York Times.

Прорвать оборону ВС РФ по дорогам также не получается, добавил он. Все трассы находятся под контролем беспилотников, а по обочинам стоят бетонные бункеры с пулемётчиками, которые готовы уничтожить любые наступающие подразделения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
"На Господа надеемся": провидица рассказала о будущем России

Провидица во время выпуска программы "МАЛАХОВ" рассказала о будущем России.

Провидица из старообрядцев предсказала будущее России и ход течения СВО: "Всё мы получим"
Руденко: ракетный удар "Искандерами" уничтожил штаб с руководящим составом ВСУ
"Искандеры" уничтожили штаб с комсоставом ВСУ — Руденко
Индия решила соблюдать потолок цен на российскую нефть, введённый Западом
В Волгограде учитель сбежала из-за едва говорящих по-русски детей
Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова Российская система просвещения нуждается в коренных преобразованиях Виктор Пахомов Короны мира венчают ключи к Индии Сергей Лебедев
Журналисты BBC ужаснулись морю могил бойцов ВСУ
ВСУ несут огромные потери, а танки НАТО горят как спички — WP
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
В Египте для туристов открыли сезон выгодных предложений: скидки до 30%
Последние материалы
Guardian: новый план Запада по Украине предполагает отказ от Крыма в обмен на членство в НАТО
Британские ученые утверждают, что раскрыли тайну Бермудского треугольника
Дмитрий Медведев: не стоит предаваться грёзам о мире с Западом
Express: овёс, авокадо и фасоль на завтрак очистят кровь
Полянский заявил, что есть угроза прямого столкновения НАТО и России
Константинов: все попытки десанта ВСУ высадиться в Крыму — дешёвые пиар-акции
В Башкирии глава сельсовета сдал в металлолом рельсы, которые были вещдоками в уголовном деле
NS: "умственная прогулка" позволяет качественно и надолго запоминать что угодно
Отец покончивших с собой близняшек из Омска допустил причастность их мужей к трагедии
Илон Маск согласился с тем, что Джо Байден разрушает США: "Правда"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников