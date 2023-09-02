NYT: новая тактика ВС России делает минные поля в зоне СВО более смертоносными

Украинские военнослужащие пожаловались журналистам из США на новую тактику Вооруженных сил РФ, которая мешает освобождать проходы в минных полях.

Фото: Openverse

Русские засыпают заминированные площади неким "горючим веществом", пояснил солдат ВСУ.

"Как только украинцы приступаютт к расчистке проема, русские бросаютт гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов", — цитирует украинского военного The New York Times.

Прорвать оборону ВС РФ по дорогам также не получается, добавил он. Все трассы находятся под контролем беспилотников, а по обочинам стоят бетонные бункеры с пулемётчиками, которые готовы уничтожить любые наступающие подразделения.