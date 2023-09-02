Николай Долуда: "Помощь "Народного фронта" казакам на передовой — будет системной"

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Договоренность о помощи двум казачьим добровольческим отрядам, которые на Запорожском направлении отбивают атаки 82-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, достигнута по итогам встречи Всероссийского атамана, заместителя председателя комитета по делам национальностей Госдумы РФ Николая Долуды с руководством общероссийского общественного движения "Народный" фронт "За Россию".

Фото: redstar.ru

— В ближайшие дни добровольцам казачьих подразделений будет доставлена первая партия гуманитарно-технической помощи "Народного фронта": автомобили УАЗ 452 — "буханка", УАЗ 469, а также квадроцикл, — сообщил Николай Долуда.

Атаман ВсКО подчеркнул, что казакам, которые выполняют боевые задачи на самом тяжелом и ответственном участке СВО, сдерживая натиск хорошо подготовленного, вооруженного "до зубов" противника, — данные технические средства необходимы для организации медицинской эвакуации раненых, подвоза боеприпасов, продовольствия, а также для выполнения разведывательных операций.

— Я благодарен руководству "Народного фронта" за то, что помощь казакам на передовой будет системной! Поддержка и забота народа — поднимает дух добровольцев. Объединяя усилия, мы приближаем Победу! — отметил Всероссийский атаман.