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Армия России не только не сдала Работино, но и ещё берёт в плен боевиков ВСУ

Силовые структуры

В субботу, 2 сентября, от некоторых военкоров РФ пришли тревожные вести, что русские оставили позиции в Работино и бои переместились уже за Новопрокоповку, следующий посёлок в направлении Токмака.

Армия России не только не сдала Работино, но и ещё берёт в плен боевиков ВСУ
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Оказалось, что эта информация не соответствует действительности, пишет "Украина.ру".

"Наши стоят насмерть. Мало того, плохо обученные всушники специально сдаются нашим в плен. На днях сдалась небольшая группа, которая специально засела в небольшом овраге, дождалась подхода наших и без лишних слов сдалась. Пленные говорят, что они мобилизованные, их практически не обучают", — цитирует портал свои источники.

Само Работино почти полностью разрушено: бои идут за школу в центре села. Также отмечается, что ВСУ стали бить по позициям из РСЗО Himars. Причем половина ракет летят в поле из-за работы РЭБ. Это наглядный показатель, что у Киева снарядный голод, если он начал дорогущее оружие использовать по простым позициям.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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