В субботу, 2 сентября, от некоторых военкоров РФ пришли тревожные вести, что русские оставили позиции в Работино и бои переместились уже за Новопрокоповку, следующий посёлок в направлении Токмака.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.