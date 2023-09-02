В субботу, 2 сентября, от некоторых военкоров РФ пришли тревожные вести, что русские оставили позиции в Работино и бои переместились уже за Новопрокоповку, следующий посёлок в направлении Токмака.
Оказалось, что эта информация не соответствует действительности, пишет "Украина.ру".
"Наши стоят насмерть. Мало того, плохо обученные всушники специально сдаются нашим в плен. На днях сдалась небольшая группа, которая специально засела в небольшом овраге, дождалась подхода наших и без лишних слов сдалась. Пленные говорят, что они мобилизованные, их практически не обучают", — цитирует портал свои источники.
Само Работино почти полностью разрушено: бои идут за школу в центре села. Также отмечается, что ВСУ стали бить по позициям из РСЗО Himars. Причем половина ракет летят в поле из-за работы РЭБ. Это наглядный показатель, что у Киева снарядный голод, если он начал дорогущее оружие использовать по простым позициям.
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