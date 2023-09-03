Активные наступательные действия украинской армии вскоре закончатся, ВСУ так и не смогли сломать российскую оборону, рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.
К тому же, добавил он, приближается время осенней распутицы.
"Окончание этого наступления скоро. Оно ограничивается осенними дождями. Вторая причина: устойчивость обороны российских войск", — пояснил специалист в интервью URA.RU.
В своих безуспешных попытках Киев потерял большое количество военной техники НАТО, отметил Насонов, что так же остудит многие горячие головы на Западе и вынудит стратегов альянса вносить изменения в тактику ВСУ.
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