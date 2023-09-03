Хакасский министр транспорта взят под стражу за взятку

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Высокопоставленный чиновник из Республики Хакасия был задержан и помещен под стражу в связи с обвинениями в коррупции. Детали ареста министра транспорта республики были представлены в суде.

Фото: openverse

"Абаканский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу министра транспорта и дорожного хозяйства республики Василиади Дмитрия Пантелеевича", — сообщили в пресс-службе судов Хакасии.

Суд определил срок заключения на два месяца, до 1 ноября 2023 года. Также в суде уточнили, что обвиняют министра в получении крупной взятки. Известно, что Василиади занимал пост руководителя транспортного ведомства с 2020 года и был избран депутатом Верховного совета Хакасии VI созыва от партии "Единая Россия".

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