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Мощный взрыв во Львове, воздушная тревога в городе не объявлялась

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Силовые структуры

После полуночи 4 сентября сообщается о мощном взрыве, который произошёл во Львове.

Мощный взрыв во Львове, воздушная тревога в городе не объявлялась
Фото: The New York Times / Evan Hill

Также сообщается, что воздушная тревога не объявлялась.

По инсайдерским данным, крылатая ракета Х-50 поразила груз, поставленный из стран НАТО или место встречи командования ВСУ с западными генералами и представителями разведслужбы.

Киев уже стал отрицать это и, напротив, утверждает, что взрыв случился якобы из-за несчастного случая, а отнюдь не по военным причинам.

Поступают также сообщения, что над Херсоном в сторону Николаева и Одессы летят российские беспилотные аппараты "Герань".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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