После полуночи 4 сентября сообщается о мощном взрыве, который произошёл во Львове.
Также сообщается, что воздушная тревога не объявлялась.
По инсайдерским данным, крылатая ракета Х-50 поразила груз, поставленный из стран НАТО или место встречи командования ВСУ с западными генералами и представителями разведслужбы.
Киев уже стал отрицать это и, напротив, утверждает, что взрыв случился якобы из-за несчастного случая, а отнюдь не по военным причинам.
Поступают также сообщения, что над Херсоном в сторону Николаева и Одессы летят российские беспилотные аппараты "Герань".
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