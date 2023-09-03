Мощный взрыв во Львове, воздушная тревога в городе не объявлялась

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После полуночи 4 сентября сообщается о мощном взрыве, который произошёл во Львове.

Фото: The New York Times / Evan Hill

Также сообщается, что воздушная тревога не объявлялась.

По инсайдерским данным, крылатая ракета Х-50 поразила груз, поставленный из стран НАТО или место встречи командования ВСУ с западными генералами и представителями разведслужбы.

Киев уже стал отрицать это и, напротив, утверждает, что взрыв случился якобы из-за несчастного случая, а отнюдь не по военным причинам.

Поступают также сообщения, что над Херсоном в сторону Николаева и Одессы летят российские беспилотные аппараты "Герань".