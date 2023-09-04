Авиация Черноморского флота РФ нанесла удары по четырём военным катерам американского производства, на которых десантники ВСУ следовали в сторону Крымского полуострова.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, речь идёт о быстроходных катерах Willard Sea Force. Отмечается, что их удалось уничтожить в ночь на 4 сентября в Чёрном море.
По информации ведомства, украинские десантники направлялись к мысу Тарханкут.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что НАТО воспримет как победу лишь добровольный уход РФ с территории Крыма. При этом он назвал такой сценарий нереализуемым. Кроме того, он спрогнозировал окончательный провал контрнаступления украинской армии.
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