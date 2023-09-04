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Пушилин: позиции сил России под Марьинкой и Авдеевкой улучшились

Силовые структуры

Войска РФ значительно улучшили позиции на территориях Марьинки и Авдеевки ДНР. Такую информацию передает врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Пушилин: позиции сил России под Марьинкой и Авдеевкой улучшились
Фото: "Security Council of Russia meeting (2023-04-05) 03" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль".

Известно, что российской армии удалось занять как минимум один опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении.

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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