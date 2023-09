Войска РФ значительно улучшили позиции на территориях Марьинки и Авдеевки ДНР. Такую информацию передает врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Фото: "Security Council of Russia meeting (2023-04-05) 03" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.