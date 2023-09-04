Войска РФ значительно улучшили позиции на территориях Марьинки и Авдеевки ДНР. Такую информацию передает врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".
"Это не очень ярко выражено в количестве километров или сотен метров, но каждый опорный пункт противника играет очень существенную роль".
Известно, что российской армии удалось занять как минимум один опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении.
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