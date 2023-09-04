FT: армия Украины использует трёхсторонний подход при контрнаступлении

Украинские войска во время контрнаступления стали обращаться к трёхстороннему подходу. Об этом сообщает Financial Times.

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По информации издания, Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществляют работу по следующим направлениям:

Разминирование территорий; Атаки на объекты России; Запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Отмечается, что украинские войска ищут мины в тёмное время суток. Как сказано в статье, у ВСУ уходит большое количество времени для атак на логистические центры, поскольку инициатива в воздухе остаётся на стороне РФ. Атаки БПЛА на российские регионы нужны Киеву для формирования "ощущения симметрии" в силах, уточняется в материале.

"ВСУ ведут разминирование, атакуют логистические и командные центры, наносят удары дронами по территории в глубине РФ", — пишет FT.

Ранее журналисты Associated Press заявили, что сообщения Запада о провальном наступлении ВСУ деморализуют украинских солдат.