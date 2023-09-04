Алексей Арестович* объяснил, почему Украина не может поражать военные объекты России.
Украинский военный аналитик рассказал, что из-за отсутствия дальнобойных ракет ВСУ не может атаковать цели РФ.
"Командные пункты противника, военная инфраструктура и логистика размещены так и там, где по их же расчётах мы не можем их поражать, имеющимися средствами," — написал Арестович* в своём Telegram-канале.
Бывший помощник офиса Владимира Зеленского уверен, что дальнобойные средства поражения могут "очень круто изменить ситуацию".
Арестович считает, что Украина сама может заняться производством дальнобойных ракет, не дожидаясь поставок Запада.
"Для этого у нас всё есть и всегда было: специалисты, разработки, инфраструктура", — выразил своё мнение аналитик.
Ранее Алексей Арестович рассказал, что удары истребителей F-16 заставят российскую армию отвести свою авиацию и корабли.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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