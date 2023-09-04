Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разбор военкоров: чего добились ВСУ за три месяца контрнаступления
Актёр Тактаров заявил, что ему отказали в главной роли в фильме "Поддубный"
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок оговорилась, назвав украинское зерно кокаиновым
Гагин: страны ЕС могут начать выдавать Киеву сбежавших украинцев, как это сделала Польша
Актёр из "Дневника убийцы" Александр Топольсков умер в возрасте 73 лет
Spectator: иностранец пожил в РФ и "поражает" соотечественников рассказами
Марков высказался о желании Эрдогана быть посредником в мирных переговорах России и Украины
Рогов: потери ВСУ составили десятки тысяч бойцов, хотя они даже не дошли до первой линии обороны
Захарова считает, что кандидату на пост президента США необходимо провести тест на умственные способности

Ходаковский: Киеву следует испытать то, через что прошёл и проходит Донбасс

0:56
Силовые структуры

Украинская столица должна испытать то же самое, через что прошёл Донбасс.

Ходаковский: Киеву следует испытать то, через что прошёл и проходит Донбасс
Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщил заместитель главы Управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Меня только Киев интересует, вот в этом городе я бы с удовольствием повоевал. Пусть бы они ощутили на себе всё то, что испытываем мы и Белгородская область в том числе. Они столько сделали для того, чтобы это случилось всё, что просто не передать", — отметил в интервью военкору Семёну Пегову комбат.

Он подчеркнул, что всегда винил Киев с этой его фальшивой интеллигентщиной, которая виновна во всём. Они и возбудили "рогулей" с ярыми "западенцами".

Поэтому у многих бойцов из батальона "Восток" жгучее желание повоевать на Троещине. И хоть их жалко, но без вразумления ничего не будет, подытожил Ходаковский.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
Доктор Александр Умнов: при резком отказе от алкоголя состояние человека значительно ухудшается
О том, что произойдёт с организмом при резком отказе от алкоголя, рассказал доктор Умнов
За сделанное в парке замечание житель Химок поплатился жизнью
Умирают за секунды: врач назвал три симптома, предупреждающие о смерти
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это? Любовь Степушова NAB: за противозаконные комментарии отберут банковские счета Олег Володин Учёные США и Китая рекомендуют поспать днём Анастасия Жукова
Савин рассказал о формальных отношениях Пугачёвой с её мужем Максимом Галкиным*
Порты Одесской области больше не будут работать на Украину. Американцы засуетились
Российская армия уже видит окресности Купянска
Российская армия уже видит окресности Купянска
Последние материалы
Гагин: страны ЕС могут начать выдавать Киеву сбежавших украинцев, как это сделала Польша
Актёр из "Дневника убийцы" Александр Топольсков умер в возрасте 73 лет
Spectator: иностранец пожил в РФ и "поражает" соотечественников рассказами
Марков высказался о желании Эрдогана быть посредником в мирных переговорах России и Украины
Рогов: потери ВСУ составили десятки тысяч бойцов, хотя они даже не дошли до первой линии обороны
Ходаковский: Киеву следует испытать то, через что прошёл и проходит Донбасс
Захарова считает, что кандидату на пост президента США необходимо провести тест на умственные способности
Гендерный праздник в Мексике закончился крушением самолёта
Андрей Шелег: "Растить своих звезд точно стоит"
В Красноярске потребовали уволить заведующую детским садом за откровенные посты в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников