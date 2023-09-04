Ходаковский: Киеву следует испытать то, через что прошёл и проходит Донбасс

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская столица должна испытать то же самое, через что прошёл Донбасс.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщил заместитель главы Управления Росгвардии по ДНР, основатель батальона "Восток" Александр Ходаковский.

"Меня только Киев интересует, вот в этом городе я бы с удовольствием повоевал. Пусть бы они ощутили на себе всё то, что испытываем мы и Белгородская область в том числе. Они столько сделали для того, чтобы это случилось всё, что просто не передать", — отметил в интервью военкору Семёну Пегову комбат.

Он подчеркнул, что всегда винил Киев с этой его фальшивой интеллигентщиной, которая виновна во всём. Они и возбудили "рогулей" с ярыми "западенцами".

Поэтому у многих бойцов из батальона "Восток" жгучее желание повоевать на Троещине. И хоть их жалко, но без вразумления ничего не будет, подытожил Ходаковский.