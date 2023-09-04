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Шойгу: только на одном направлении 3 сентября было уничтожено шесть танков ВСУ

0:51
Силовые структуры

Украинские войска несут большие потери в зоне боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: только на одном направлении 3 сентября было уничтожено шесть танков ВСУ
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют технику, в том числе танки и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

"Вчера только на одном направлении было уничтожено шесть танков", — сказал Шойгу журналистам.

Как пояснил министр, за последние пять дней российские войска поразили пять дронов ВСУ. Он поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что украинское контрнаступление оказалось неудачным.

Ранее Путин сообщил, что на сегодняшний день наступательная операция Киева выглядит как провал. При этом он подчеркнул: Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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