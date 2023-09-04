Украинские войска несут большие потери в зоне боевых действий. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют технику, в том числе танки и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
"Вчера только на одном направлении было уничтожено шесть танков", — сказал Шойгу журналистам.
Как пояснил министр, за последние пять дней российские войска поразили пять дронов ВСУ. Он поддержал заявление президента России Владимира Путина о том, что украинское контрнаступление оказалось неудачным.
Ранее Путин сообщил, что на сегодняшний день наступательная операция Киева выглядит как провал. При этом он подчеркнул: Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.
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