Возраст отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний увеличен до 30 лет

Для сотрудников IT-компаний возраст отсрочки от призыва на срочную службу будет увеличен до 30 лет с 1 января 2024 года.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Сейчас возраст отсрочки от срочной службы в рядах ВС РФ для айтишников составляет 27 лет.

Согласно тексту указа, соответствующие изменения будут являться мерами, направленными на обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации.