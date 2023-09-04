Для сотрудников IT-компаний возраст отсрочки от призыва на срочную службу будет увеличен до 30 лет с 1 января 2024 года.
Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Сейчас возраст отсрочки от срочной службы в рядах ВС РФ для айтишников составляет 27 лет.
Согласно тексту указа, соответствующие изменения будут являться мерами, направленными на обеспечение ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации.
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