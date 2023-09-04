Tiempo: колумбийский наёмник Эррера, сражавшийся за ВСУ, убит во время боя

В зоне СВО ликвидировали колумбийского наёмника Алехандро Эрреру, который участвовал в боях на стороне Киева. Об этом пишет Tiempo.

Фото: openverse.org

По информации газеты, зимой прошлого года иностранец принял решение отправиться на Украину, чтобы сражаться за ВСУ. Отмечается, что его семья была против такого шага. Как сказано в материале, в какой-то момент Эррера опубликовал пост в соцсетях, где попросил колумбийцев, желающих последовать его примеру, психологически подготовиться к боевым действиям.

"В начале сентября семье позвонили и сообщили о его смерти", — подчёркивается в публикации.

Ранее стало известно о ликвидации американского наёмника Джеффа Джонса в зоне СВО. По данным Daily Mail, боевик обещал рассказать отцу о своей миссии на Украине, однако так и не успел это сделать. Установлено, что Джонс был убит на Артёмовском направлении.