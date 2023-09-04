В зоне СВО ликвидировали колумбийского наёмника Алехандро Эрреру, который участвовал в боях на стороне Киева. Об этом пишет Tiempo.
По информации газеты, зимой прошлого года иностранец принял решение отправиться на Украину, чтобы сражаться за ВСУ. Отмечается, что его семья была против такого шага. Как сказано в материале, в какой-то момент Эррера опубликовал пост в соцсетях, где попросил колумбийцев, желающих последовать его примеру, психологически подготовиться к боевым действиям.
"В начале сентября семье позвонили и сообщили о его смерти", — подчёркивается в публикации.
Ранее стало известно о ликвидации американского наёмника Джеффа Джонса в зоне СВО. По данным Daily Mail, боевик обещал рассказать отцу о своей миссии на Украине, однако так и не успел это сделать. Установлено, что Джонс был убит на Артёмовском направлении.
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