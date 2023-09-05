Герой России Сайфуллин: немецкий Leopard разлетается во все стороны на минах

Танки Leopard, используемые украинской армией, горят и разлетаются во все стороны на минах в зоне спецоперации. Об этом заявил герой России Рустам Сайфуллин.

Фото: openverse.org

По словам полковника, в Сети уже есть видеокадры, на которых видно, как тяжёлая техника Запада подрывается, наезжая на противотанковые мины. Он добавил, что заявления ВСУ о высокой эффективности танков Leopard не подтверждаются на практике.

Как напомнил боец, Украина и Запад верили в способность этих боевых машин "смять" и "раздавить" российские войска.

"Но мы видим, что Leopard прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", — отметил Сайфуллин в беседе с РИА Новости.

Мины имеются в распоряжении ВС России в большом количестве, уточнил военнослужащий. Он подчеркнул, что их хватит и на танки Leopard, и на американские боевые машины пехоты Bradley.

Ранее журналисты DWN сообщили о серьёзном ударе по репутации компании Rheinmetall, которая производит Leopard II. В статье сказано, что эти танки считались "чудо-оружием", однако на Украине они продемонстрировали свою уязвимость.