Танки Leopard, используемые украинской армией, горят и разлетаются во все стороны на минах в зоне спецоперации. Об этом заявил герой России Рустам Сайфуллин.
По словам полковника, в Сети уже есть видеокадры, на которых видно, как тяжёлая техника Запада подрывается, наезжая на противотанковые мины. Он добавил, что заявления ВСУ о высокой эффективности танков Leopard не подтверждаются на практике.
Как напомнил боец, Украина и Запад верили в способность этих боевых машин "смять" и "раздавить" российские войска.
"Но мы видим, что Leopard прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны", — отметил Сайфуллин в беседе с РИА Новости.
Мины имеются в распоряжении ВС России в большом количестве, уточнил военнослужащий. Он подчеркнул, что их хватит и на танки Leopard, и на американские боевые машины пехоты Bradley.
Ранее журналисты DWN сообщили о серьёзном ударе по репутации компании Rheinmetall, которая производит Leopard II. В статье сказано, что эти танки считались "чудо-оружием", однако на Украине они продемонстрировали свою уязвимость.
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