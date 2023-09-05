Педагог из ЛНР Виктор Чернявский заявил, что видел, как в феврале 2022 года солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) убили троих сослуживцев рядом с храмом.
Как пояснил школьный учитель, это случилось при отступлении украинских войск из населённого пункта Смоляниново. По словам Чернявского, сначала боевики ВСУ убили двух военных и стали погружать их тела в автомобили.
Педагог добавил, что через некоторое время они застрелили ещё одного украинского солдата, который не смог завести машину. Боевики бросили его тело и скрылись, уточнил мужчина в беседе с РИА Новости. Учителю удалось выяснить, что убитый молодой человек был уроженцем Днепропетровска, который пошёл на службу, чтобы в дальнейшем получить работу в пожарной части.
Ранее пленный солдат ВСУ сообщил, что украинских бойцов, отказывающихся от выполнения приказов командования, расстреливают на Запорожском направлении.
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