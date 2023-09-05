РИАН: учитель из ЛНР стал свидетелем убийства украинских военных сослуживцами

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Педагог из ЛНР Виктор Чернявский заявил, что видел, как в феврале 2022 года солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) убили троих сослуживцев рядом с храмом.

Фото: openverse.org

Как пояснил школьный учитель, это случилось при отступлении украинских войск из населённого пункта Смоляниново. По словам Чернявского, сначала боевики ВСУ убили двух военных и стали погружать их тела в автомобили.

Педагог добавил, что через некоторое время они застрелили ещё одного украинского солдата, который не смог завести машину. Боевики бросили его тело и скрылись, уточнил мужчина в беседе с РИА Новости. Учителю удалось выяснить, что убитый молодой человек был уроженцем Днепропетровска, который пошёл на службу, чтобы в дальнейшем получить работу в пожарной части.

Ранее пленный солдат ВСУ сообщил, что украинских бойцов, отказывающихся от выполнения приказов командования, расстреливают на Запорожском направлении.