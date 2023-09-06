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Марочко: ВСУ пытаются не допустить прорыва своей обороны в Харьковской области

Силовые структуры

Киев опасается, что российские войска попытаются прорвать оборонительные рубежи Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ пытаются не допустить прорыва своей обороны в Харьковской области
Фото: CreativeCommons

По его словам, для недопущения прорыва оборонительной линии ВСУ бросают дополнительные резервы к Песчаному, Берестовому и Стельмаховке. Он также отметил в беседе с РИА Новости, что украинские боевики устанавливают минные заграждения рядом с Ковшаровкой и Сеньково.

Ранее обозреватель издания "Гуаньча" Чэнь Фэн сообщил, что карьера президента Украины Владимира Зеленского будет закончена в случае падения Купянска и дальнейшего продвижения российской армии на территории Харьковской области. Как пояснил журналист, Киев столкнётся с политической катастрофой, потеряв Купянск.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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