Марочко: ВСУ пытаются не допустить прорыва своей обороны в Харьковской области

Киев опасается, что российские войска попытаются прорвать оборонительные рубежи Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом заявил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: CreativeCommons

По его словам, для недопущения прорыва оборонительной линии ВСУ бросают дополнительные резервы к Песчаному, Берестовому и Стельмаховке. Он также отметил в беседе с РИА Новости, что украинские боевики устанавливают минные заграждения рядом с Ковшаровкой и Сеньково.

Ранее обозреватель издания "Гуаньча" Чэнь Фэн сообщил, что карьера президента Украины Владимира Зеленского будет закончена в случае падения Купянска и дальнейшего продвижения российской армии на территории Харьковской области. Как пояснил журналист, Киев столкнётся с политической катастрофой, потеряв Купянск.