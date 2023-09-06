Рядовой Верещагин в одиночку отразил атаку ВСУ, ликвидировав троих диверсантов

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Рядовому солдату Вооруженных Сил России Филиппу Верещагину удалось в одиночку отразить атаку диверсантов ВСУ, рассказали в пресс-центре Восточной группировки войск.

Фото: Openverse

"В ходе одного из боев рядовой Верещагин сумел своевременно отразить атаку диверсионно-разведывательной группы противника в ночное время", — заявил глава пресс-службы группировки "Восток" Олег Чехов.

По его словам, Верещагин ликвидировал троих боевиков, а остальных своими умелыми действиями обратил в бегство, что стало очередным проявлением мужества и героизма военнослужащими подразделения.

Ранее военный эксперт рассказал, что украинскому командованию приходится использовать "живое разминирование", так как в армии неприятеля остро не хватает обученных сапёров.