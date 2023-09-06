infoBRICS: увольнение Резникова указывает на страх Зеленского потерять власть

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский, уволив Алексея Резникова с должности главы Минобороны страны, продемонстрировал свой страх лишиться власти. Об этом сообщает infoBRICS.

Фото: openverse.org

По словам эксперта в сфере геополитики Ахмеда Аделя, отставка Резникова также указывает на раскол в системе украинской власти. Он подчеркнул: некоторые представители командования ВСУ полагают, что бои нужно завершить.

"Учитывая неудачи контрнаступления, Зеленский становится всё более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти", — сказано в публикации.

Как пояснил эксперт, именно конфликт с РФ позволяет Зеленскому оставаться на высоком посту. При этом он добавил, что глава Украины не может отправлять в отставку всех своих оппонентов. Специалист спрогнозировал рост диссидентства на территории украинского государства и дальнейшее ухудшение положения этой страны.

Ранее Зеленский уволил Резникова и назначил на пост министра обороны Украины Рустема Умерова. По данным Economist, Умеров получил эту должность из-за своей лояльности.