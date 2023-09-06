Президент Украины Владимир Зеленский, уволив Алексея Резникова с должности главы Минобороны страны, продемонстрировал свой страх лишиться власти. Об этом сообщает infoBRICS.
По словам эксперта в сфере геополитики Ахмеда Аделя, отставка Резникова также указывает на раскол в системе украинской власти. Он подчеркнул: некоторые представители командования ВСУ полагают, что бои нужно завершить.
"Учитывая неудачи контрнаступления, Зеленский становится всё более параноидальным и предпочитает устранять потенциальные угрозы своей власти", — сказано в публикации.
Как пояснил эксперт, именно конфликт с РФ позволяет Зеленскому оставаться на высоком посту. При этом он добавил, что глава Украины не может отправлять в отставку всех своих оппонентов. Специалист спрогнозировал рост диссидентства на территории украинского государства и дальнейшее ухудшение положения этой страны.
Ранее Зеленский уволил Резникова и назначил на пост министра обороны Украины Рустема Умерова. По данным Economist, Умеров получил эту должность из-за своей лояльности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.