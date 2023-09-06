Генерал ВСУ Сырский: обстановка на восточном участке фронта остаётся сложной

Ситуация на восточном участке линии соприкосновения остаётся сложной для украинской армии. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Фото: openverse.org

По словам генерала, российская сторона запланировала выход к границам ДНР и ЛНР и предпринимает меры для достижения этой цели.

"Оперативная обстановка на восточных направлениях остаётся сложной", — цитирует военачальника пресс-служба сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале.

Сырский также сообщил об ожесточённых сражениях в районе Артёмовска. Текущая ситуация требует принятия мгновенных и правильных решений, уточнил генерал.

Ранее Сырский посетил украинские подразделения на линии соприкосновения и потребовал удержать населённый пункт Клещеевка под Артёмовском.

Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что это село находится под контролем ВС РФ, однако украинские боевики пытаются проводить атаки рядом с ним.