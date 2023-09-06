Ситуация на восточном участке линии соприкосновения остаётся сложной для украинской армии. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
По словам генерала, российская сторона запланировала выход к границам ДНР и ЛНР и предпринимает меры для достижения этой цели.
"Оперативная обстановка на восточных направлениях остаётся сложной", — цитирует военачальника пресс-служба сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале.
Сырский также сообщил об ожесточённых сражениях в районе Артёмовска. Текущая ситуация требует принятия мгновенных и правильных решений, уточнил генерал.
Ранее Сырский посетил украинские подразделения на линии соприкосновения и потребовал удержать населённый пункт Клещеевка под Артёмовском.
Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что это село находится под контролем ВС РФ, однако украинские боевики пытаются проводить атаки рядом с ним.
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