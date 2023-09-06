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Генерал ВСУ Сырский: обстановка на восточном участке фронта остаётся сложной

Силовые структуры

Ситуация на восточном участке линии соприкосновения остаётся сложной для украинской армии. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Генерал ВСУ Сырский: обстановка на восточном участке фронта остаётся сложной
Фото: openverse.org

По словам генерала, российская сторона запланировала выход к границам ДНР и ЛНР и предпринимает меры для достижения этой цели.

"Оперативная обстановка на восточных направлениях остаётся сложной", — цитирует военачальника пресс-служба сухопутных войск ВСУ в Telegram-канале.

Сырский также сообщил об ожесточённых сражениях в районе Артёмовска. Текущая ситуация требует принятия мгновенных и правильных решений, уточнил генерал.

Ранее Сырский посетил украинские подразделения на линии соприкосновения и потребовал удержать населённый пункт Клещеевка под Артёмовском.

Врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что это село находится под контролем ВС РФ, однако украинские боевики пытаются проводить атаки рядом с ним.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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