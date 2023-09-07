Российские военные глушат украинские дроны, что заставляет операторов БПЛА ВСУ приближаться к линии фронта и рисковать жизнью, заявили аналитики.
По их мнению, операторов БПЛА вынуждают идти на риск, что заставляет ВСУ жертвовать "ценными войсками".
"Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска ещё большей опасности", — заявили аналитики Business Insider.
Средства РЭБ и другие "глушилки" выманивают операторов дронов из тыла. Иначе БПЛА из-за помех запустить не получается, резюмировали авторы.
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