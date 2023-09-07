BI: Россия эффективно глушит украинские дроны, подвергая "ценные войска" ВСУ риску

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные глушат украинские дроны, что заставляет операторов БПЛА ВСУ приближаться к линии фронта и рисковать жизнью, заявили аналитики.

Фото: openverse

По их мнению, операторов БПЛА вынуждают идти на риск, что заставляет ВСУ жертвовать "ценными войсками".

"Способность России глушить украинские дроны только улучшилась, что вынуждает операторов приближаться к линии фронта и подвергает эти весьма ценные войска ещё большей опасности", — заявили аналитики Business Insider.

Средства РЭБ и другие "глушилки" выманивают операторов дронов из тыла. Иначе БПЛА из-за помех запустить не получается, резюмировали авторы.