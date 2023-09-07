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Пленный солдат ВСУ: "Сейчас самый лучший выход — сдаться"

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Силовые структуры

Пленные солдаты Вооружённых сил Украины рассказывают, каким образом их мобилизовали.

Пленный солдат ВСУ: "Сейчас самый лучший выход — сдаться"
Фото: t.me/RVvoenkor

Они также жалуются, что на линии боевого соприкосновения у них практически не осталось тяжёлой боевой техники. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Российская армия зашла на украинские позиции и дала команду военнослужащим ВСУ сложить оружие. По рассказу пленного, они не раздумывали и сопротивляться не стали.

Силой призванные в ВСУ граждане Незалежной абсолютно не рвутся в бой и сдаются при первой возможности.

"Как-никак, а сейчас самый лучший выход — сдаться", — сказал один из пленных.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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