Пленные солдаты Вооружённых сил Украины рассказывают, каким образом их мобилизовали.
Они также жалуются, что на линии боевого соприкосновения у них практически не осталось тяжёлой боевой техники. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Российская армия зашла на украинские позиции и дала команду военнослужащим ВСУ сложить оружие. По рассказу пленного, они не раздумывали и сопротивляться не стали.
Силой призванные в ВСУ граждане Незалежной абсолютно не рвутся в бой и сдаются при первой возможности.
"Как-никак, а сейчас самый лучший выход — сдаться", — сказал один из пленных.
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