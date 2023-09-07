Пленный солдат ВСУ: "Сейчас самый лучший выход — сдаться"

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пленные солдаты Вооружённых сил Украины рассказывают, каким образом их мобилизовали.

Фото: t.me/RVvoenkor

Они также жалуются, что на линии боевого соприкосновения у них практически не осталось тяжёлой боевой техники. Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Российская армия зашла на украинские позиции и дала команду военнослужащим ВСУ сложить оружие. По рассказу пленного, они не раздумывали и сопротивляться не стали.

Силой призванные в ВСУ граждане Незалежной абсолютно не рвутся в бой и сдаются при первой возможности.

"Как-никак, а сейчас самый лучший выход — сдаться", — сказал один из пленных.