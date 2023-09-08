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США расставляют ядерные ракеты у границ РФ. Москва ответит гиперзвуком

Силовые структуры » Военные новости

Возвращение в Британию американского ядерного оружия носит откровенно антироссийский характер — в МИД РФ уже назвали эту новость шагом к эскалации.

США расставляют ядерные ракеты у границ РФ. Москва ответит гиперзвуком
Фото: Министерство обороны России/Видео из телеграм @mod_russia

Ядерное оружие будет размещено на базе Лейкенхит в сотне километров от Лондона.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия Вашингтона срывают решение задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы и усиливают конфронтацию между РФ и Европой.

Как уже писала Pravda.Ru, с середины XX века США "разбросали" свой ядерный арсенал на территориях стран НАТО:

  • Германии;
  • Бельгии;
  • Нидерландов;
  • Турции;
  • Греции;
  • Италии.

По данным The Guardian, на базе Лейкенхит размещены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способные нести ядерные боезаряды.

Бомбы B61 находились на базах Великобритании с 1954-го по 2008 год, но спецхранилища для них никто не демонтировал. Модернизировать эти объекты будут уже в ближайшее время.

Хотя есть мнение, что данный вид ТЯО не для первого удара, а для "европейской" ядерной войны на территории РФ или у её границ.

Однако понятно: возвращение ТЯО в Великобританию только предшествует размещению там же американских ударных гиперзвуковых систем средней и малой дальности, разработка которых ведётся США в настоящее время.

Понятно, что ответить размещением в странах Европы своего ядерного оружия Россия не сможет — на это просто никто не согласится.

Однако выход есть.

  1. Россия будет продолжать ставить на боевое дежурство стратегические комплексы "Сармат" — одной ракеты хватит на 70% Великобритании.
  2. Россия может размещать ТЯО (для тех же "Искандеров", флота, ВКС) в Калининграде.
  3. Размещение в Белоруссии складов с тактическим ядерным оружием несколько затормозило военный энтузиазм Польши и Прибалтики, всерьёз вознамерившимися прирастить свои территории за счёт текущего конфликта.

Кроме того, Москва может полагаться на концепцию гиперзвука, тогда как армия США уже отменила лётные испытания гиперзвукового оружия большой дальности. Причём Пентагон не сообщает, что привело к отмене испытаний. Что же касается гиперзвука средней дальности, то американцы будут работать над аналогичной программой до 2042 года.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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