Возвращение в Британию американского ядерного оружия носит откровенно антироссийский характер — в МИД РФ уже назвали эту новость шагом к эскалации.
Ядерное оружие будет размещено на базе Лейкенхит в сотне километров от Лондона.
Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, такие действия Вашингтона срывают решение задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы и усиливают конфронтацию между РФ и Европой.
Как уже писала Pravda.Ru, с середины XX века США "разбросали" свой ядерный арсенал на территориях стран НАТО:
По данным The Guardian, на базе Лейкенхит размещены американские истребители F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II, способные нести ядерные боезаряды.
Бомбы B61 находились на базах Великобритании с 1954-го по 2008 год, но спецхранилища для них никто не демонтировал. Модернизировать эти объекты будут уже в ближайшее время.
Хотя есть мнение, что данный вид ТЯО не для первого удара, а для "европейской" ядерной войны на территории РФ или у её границ.
Однако понятно: возвращение ТЯО в Великобританию только предшествует размещению там же американских ударных гиперзвуковых систем средней и малой дальности, разработка которых ведётся США в настоящее время.
Понятно, что ответить размещением в странах Европы своего ядерного оружия Россия не сможет — на это просто никто не согласится.
Однако выход есть.
Кроме того, Москва может полагаться на концепцию гиперзвука, тогда как армия США уже отменила лётные испытания гиперзвукового оружия большой дальности. Причём Пентагон не сообщает, что привело к отмене испытаний. Что же касается гиперзвука средней дальности, то американцы будут работать над аналогичной программой до 2042 года.
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