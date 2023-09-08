У армии Украины осталось мало времени для достижения запланированных целей в ходе наступательной операции, ведь вскоре произойдёт ухудшение погоды и боевых условий. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Вооружённые силы РФ сохраняют "некоторые преимущества" на линии соприкосновения. Отмечается, что Запад продолжает оказывать давление на Украину. В этих условиях Киев стремится улучшить свои позиции, однако видит "ослабление энтузиазма" партнёров, сказано в материале.
"Для Украины часики тикают на фоне осени, которая принесёт ухудшающуюся погоду и даже более тяжёлые боевые условия", — уточняется в публикации.
Автор материала подчеркнул: в сражении на истощение в лучшем положении окажутся российские войска.
Ранее журналисты Economist спрогнозировали, что контрнаступление украинской армии продлится ещё шесть или семь недель. При этом в США не верят в существенное продвижение ВСУ, добавили обозреватели.
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