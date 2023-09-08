CNN: "часики тикают" для контрнаступления ВСУ из-за грядущего ухудшения погоды

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У армии Украины осталось мало времени для достижения запланированных целей в ходе наступательной операции, ведь вскоре произойдёт ухудшение погоды и боевых условий. Об этом сообщает CNN.

Фото: openverse.org

По данным телеканала, Вооружённые силы РФ сохраняют "некоторые преимущества" на линии соприкосновения. Отмечается, что Запад продолжает оказывать давление на Украину. В этих условиях Киев стремится улучшить свои позиции, однако видит "ослабление энтузиазма" партнёров, сказано в материале.

"Для Украины часики тикают на фоне осени, которая принесёт ухудшающуюся погоду и даже более тяжёлые боевые условия", — уточняется в публикации.

Автор материала подчеркнул: в сражении на истощение в лучшем положении окажутся российские войска.

Ранее журналисты Economist спрогнозировали, что контрнаступление украинской армии продлится ещё шесть или семь недель. При этом в США не верят в существенное продвижение ВСУ, добавили обозреватели.