Бывший советник руководителя Пентагона, отставной полковник США Дуглас Макгрегор спрогнозировал окружение Харькова в результате наступления российской армии.
По его словам, Вооружённые силы РФ уже сейчас постепенно идут вперёд на севере и востоке Украины.
"В конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков", — подчеркнул Макгрегор в эфире Die Weltwoche.
Он добавил, что украинские войска столкнутся с большими потерями из-за российской "ловушки". Как пояснил военспец, системы разведки позволяют военным РФ находить и уничтожать любые цели. Киев и его западные партнёры не в состоянии чем-либо ответить, уточнил эксперт.
Экс-советник главы Пентагона назвал сложившуюся обстановку "полным фиаско" для Вооружённых сил Украины.
Ранее Макгрегор заявил, что украинские военные обсуждают возможное свержение президента страны Владимира Зеленского.
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