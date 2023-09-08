Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВС РФ окружат Харьков в ходе наступления

Бывший советник руководителя Пентагона, отставной полковник США Дуглас Макгрегор спрогнозировал окружение Харькова в результате наступления российской армии.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, Вооружённые силы РФ уже сейчас постепенно идут вперёд на севере и востоке Украины.

"В конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков", — подчеркнул Макгрегор в эфире Die Weltwoche.

Он добавил, что украинские войска столкнутся с большими потерями из-за российской "ловушки". Как пояснил военспец, системы разведки позволяют военным РФ находить и уничтожать любые цели. Киев и его западные партнёры не в состоянии чем-либо ответить, уточнил эксперт.

Экс-советник главы Пентагона назвал сложившуюся обстановку "полным фиаско" для Вооружённых сил Украины.

Ранее Макгрегор заявил, что украинские военные обсуждают возможное свержение президента страны Владимира Зеленского.