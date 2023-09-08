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Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВС РФ окружат Харьков в ходе наступления

Силовые структуры

Бывший советник руководителя Пентагона, отставной полковник США Дуглас Макгрегор спрогнозировал окружение Харькова в результате наступления российской армии.

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: ВС РФ окружат Харьков в ходе наступления
Фото: Официальный сайт Минобороны России

По его словам, Вооружённые силы РФ уже сейчас постепенно идут вперёд на севере и востоке Украины.

"В конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков", — подчеркнул Макгрегор в эфире Die Weltwoche.

Он добавил, что украинские войска столкнутся с большими потерями из-за российской "ловушки". Как пояснил военспец, системы разведки позволяют военным РФ находить и уничтожать любые цели. Киев и его западные партнёры не в состоянии чем-либо ответить, уточнил эксперт.

Экс-советник главы Пентагона назвал сложившуюся обстановку "полным фиаско" для Вооружённых сил Украины.

Ранее Макгрегор заявил, что украинские военные обсуждают возможное свержение президента страны Владимира Зеленского.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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