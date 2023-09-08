Воюющий на стороне националистического украинского режима наёмник Орландо из Колумбии рассказал, что его соотечественники едут воевать сюда из-за нужды.
Об этом сообщила испанская газета Mundo.
Поскольку у него на родине, в Колумбии не ценят военнослужащих, выплачивают им очень небольшие деньги на пенсии.
"К сожалению, колумбийские военные не ценятся в нашей стране. Пенсия солдата с 20-летним стажем составляет около 200 евро в месяц. На это в Колумбии не проживёшь", — цитирует колумбийского наёмника издание.
По словам автора статьи, Орландо — ветеран армии с почти 20-летним стажем в одном из колумбийских элитных военных подразделений.
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