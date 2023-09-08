Наёмник из Колумбии рассказал, почему пошёл воевать за ВСУ

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Воюющий на стороне националистического украинского режима наёмник Орландо из Колумбии рассказал, что его соотечественники едут воевать сюда из-за нужды.

Об этом сообщила испанская газета Mundo.

Поскольку у него на родине, в Колумбии не ценят военнослужащих, выплачивают им очень небольшие деньги на пенсии.

"К сожалению, колумбийские военные не ценятся в нашей стране. Пенсия солдата с 20-летним стажем составляет около 200 евро в месяц. На это в Колумбии не проживёшь", — цитирует колумбийского наёмника издание.

По словам автора статьи, Орландо — ветеран армии с почти 20-летним стажем в одном из колумбийских элитных военных подразделений.